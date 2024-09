La Xunta insiste que ningún concello se fusionará obligatoriamente: "El camino es la voluntariedad"

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha subrayado que "la Xunta no va a fusionar a nadie obligatoriamente", ya que "el camino es la voluntariedad" por parte de los municipios. "No se hizo un estudio para fusionar obligatoriamente a nadie, no es cierto", afirma.

Así lo ha expuesto en el acto de presentación -celebrado este jueves en Santiago- del estudio 'Reforma del mapa municipal de Galicia', que analiza siete posibles fusiones de municipios gallegos: Santiago y Teo; Noia y Lousame; Sanxenxo y Meaño; Alfoz y Valadouro; O Pereiro de Aguiar y Nogueira de Ramuín; así como dos propuestas que implican a ayuntamientos de O Deza, una para toda la comarca (Agolada, Dozón, Lalín, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces) y otra solo para Lalín, Rodeiro y Dozón.

El coordinador del informe y director de la Fundación Juana de Vega, José Manuel Andrade, ha aclarado que estos son casos "hipotéticos" de fusiones en los que se observa "únicamente la cuestión económica", ya que no se tienen en cuenta condicionantes "fundamentales" de características sociodemográficas, geográficas o respaldo vecinal. "No se trata de propuestas, nosotros no hacemos ninguna propuesta, hacemos un estudio de casos de hipotéticos", insiste. "Los escogidos fueron esos, podrían ser cualquier otros", asegura.

El coordinador de este documento ha valorado que se trata de propuestas "valientes" orientadas a fortalecer la planta municipal de Galicia. En este sentido, ha apuntado que un 83% de un millar de encuestados están a favor de una fusión voluntaria, aunque esa tasa se desploma al 37% si se trata de obligatoria.

En esta línea, Alberto Vaquero, profesor de Economía Aplicada de la Universidade de Vigo (UVigo), ha insistido en pedir "tranquilidad" porque se trata de una "simulación teórica solamente económica".

"Una pena que otras fuerzas no quieran entrar en este debate"

Por su parte, Diego Calvo ha apuntado que es "fundamental" debatir sobre los problemas que tienen los municipios porque "no hay una opinión unánime". "Puede ser que nos equivoquemos", señaló, "lo que no van a decir es que el gobierno no hizo nada".

Para ello, se ha recurrido a expertos multidisciplinares de las tres universidades para realizar este estudio de cara a buscar soluciones "entre todos", aunque cree una "pena que otras fuerzas con representación en Galicia no quieran entrar en este debate".

Igualmente, Calvo ha recordado que existen "muchas formas de colaboración" entre ayuntamientos además de las fusiones, si bien cree que las dos que se llevaron a cabo a Galicia en los últimos años "salieron bien" y "la población no tuvo ningún problema".

Beneficios de escala

Durante una de las mesas redondas de esta cita, el catedrático de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Rubén Lois, se ha encargado de la perspectiva histórica para señalar el "problema" de que la planta municipal gallega sea igual que hace 200 años en un territorio "completamente diferente". No obstante, llama la atención acerca de que Galicia no es la comunidad que presenta los municipios más pequeños, como es el caso de Castilla y León, sino que tiene un incluso un promedio superior a la media y no llega al 2% los que tienen menos de 500 habitantes.

El profesor de la Universidade da Coruña (UDC), Francisco Javier Sanz Larruga, ha hecho el análisis de la parte jurídica mientras que Manuel García Docampo (UDC) se ha referido a la parte sociológica.

Por su parte, Alberto Vaquero ha puesto el foco sobre los beneficios de las economías de escala al unirse municipios, puesto que "cuanto mayor es el número de usuarios" a atender en un servicio "el coste medio va cayendo". Esto se observa precisamente en que son los municipios más pequeños los que más gastan por habitante para poder ofrecer un servicio, lo que acarrea mayor "ineficiencia económica".

El profesor de la UVigo ha añadido que el objetivo es mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, con mejores servicios a costes más reducidos. De hecho, ha apunta a estudios que explican que con las fusiones se puede "combatir" la despoblación. No obstante, se ha mostrado "bastante crítico" con las mancomunidades al no facilitar datos algunas de ellas para conocer su eficiencia, a la vez que observa un "éxito limitado" en las áreas metropolitanas.

El profesor de Economía Aplicada ha dejado claro que "no existe una panacea" y la fusión no es la única opción, la cual debe ser voluntaria y apoyada por la ciudadanía, dado que "las obligatorias no funcionan". Sobre los casos recientes de Oza-Cesuras y Cerdedo-Cotobade, ha expresado que "haría falta más información" para conocer si alcanzan unos resultados económicos mejores, por lo que pidió esperar, aunque se constata un incremento tanto de ingresos como de gastos.

De tal forma, ha dado cuenta de las ventajas económicas que supondrían las siete fusiones analizadas en este estudio "valiente". Principalmente, el aumento de población haría que los ayuntamientos incrementasen los ingresos estatales y de otras partidas.

A modo de ejemplo, la fusión de Santiago y Teo daría lugar al tercer mayor municipio de Galicia, con cerca de 120.000 habitantes, lo que aseguraría más fondos estatales. Igualmente, Sanxenxo-Meaño, que tendría cerca de 23.000, aumentaría ingresos del Estado al superar los 20.000 vecinos y ser municipio turístico.

En el acto también participaron los rectores de la Universidade de Santiago de Compostela, Antonio López, y de la Universidade da Coruña, Ricardo Cao, y la vicerrectora de Comunicación e Relacións Institucionais de Universidade de Vigo, Mónica Valderrama, que se han congratulado de que estas instituciones hayan podido aportar su labor al estudio.