Muere un hombre en Boiro (A Coruña) cuando participaba en una carrera de montaña

Un hombre ha fallecido este domingo en el municipio de Boiro (A Coruña) cuando participaba en el Trail dos Indios, una carrera de montaña por la sierra de O Barbanza. Según ha informado la organización, el hombre era vecino de Nigrán y muy conocido en el mundo de las carreras de este estilo.

El suceso se ha producido en torno a las 12.30 horas de este domingo y fue un particular el que solicitó asistencia sanitaria por la indisposición de una persona, según recoge Europa Press. Las primeras hipótesis apuntan a que la causa de la muerte podría haber sido un paro cardíaco.

Hasta el punto se desplazaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 que no pudieron hacer nada por salvarle la vida. También acudieron la Policía Local y la Guardia Civil.

La carrera era una prueba de la Copa Xunta de Galicia de Carreiras por Montaña y la organización ha cancelado el evento al conocerse la trágica noticia. Posteriormente ha publicado un comunicado informando de lo sucedido. "Hoxe tiña que ser un día feliz, cheo de ilusión, ledicia e celebracións, e non puido ser", ha escrito, para lamentar la muerte del deportista "mentres participaba na nosa carreira, e disfrutaba do que mais lle gustaba".

"Nunca vivimos unha situación como esta e nunca un está preparado. Agradecemos infinito a todos os profesionais e voluntarios o esforzo feito e aos corremontes que estiveron con él e fixeron todo o posible por evitar o triste resultado final. Fóisenos un compañeiro na nosa festa do trail e non tiña sentido seguir co evento, por iso tomouse inmediatamente a decisión de cancelar todo", añade.