La Xunta crea un Comité Molecular de Tumores para el asesoramiento en la oncología de precisión

El Ejecutivo gallego aprobó este lunes en el Consello da Xunta el decreto por el que se pasará a crear y regular el Comité Molecular de tumores del Servizo Galego de Saúde. Este órgano asesorará el Sergas en la Estrategia de oncología de precisión de Galicia y funcionará como órgano consultor que apoye la toma de decisiones clínicas que deriven de la interpretación de hallazgos moleculares complejos en pacientes concretos.

La constitución del Comité molecular de tumores del Sergas permitirá iniciar el comino para la implantación de una asistencia sanitaria más personalizada en el campo del cáncer. Así, avances tecnológicos como la secuenciación de la nueva generación permiten mapear el material genético de las células identificando alteraciones genéticas o anomalías específicas asociadas a una enfermedad. Por lo tanto, se produce un cambio de paradigma en donde lo importante no es ya el órgano o el tejido donse se localiza el tumor, si no su perfil molecular.

La Dirección Xeral de Asistencia Sanitario del Servizo Galego de Saúde nombrará entre 15 y 21 profesionales del ámbito sanitario con experiencia en las áreas de oncología y hematología de precisión para integrar el comité.

Entre sus funciones se establecen la de emitir recomendaciones para la efectiva implementación de la Estrategia de Oncología de Precisión, valorar los casos clínicos complejos, establecer qué metodos de diagnóstico molecular son más útiles y eficientes en la caraterización molecular de los tumores estableciendo protocolos comunes y proponer un catálogo de biomarcadores en el ámbito de oncohematología (este catálogo indicará qué características buscar en los tumores y como actuar ante cada unno de ellos).

En caunto al funcionamiento del Comité Molecular de tumores del Sergas, se reunirán de forma ordinaria una vez al semestre, y en casos clínicos complejos, se establecerá la forma de transmisión de las recomendaciones que emita al personal facultativo responsable de cada pacientes concreto, recomendaciones que pasarán a formar parte de su historia clínica personal.

Aumento del 33% en financiación del I+D+I en las Universidades

La Xunta reforzará el apoyo de las universidades públicas gallegas en materia de I+D+I con una nueva inversión de 4,6 millones de euros para este año, lo que supone incrementar un 33% la dotación inicial acordada correspondiente al período 2023-24 para impulsar esta línea prioritaria del Plan gallego de financiamiento universitario.

De esta forma, el Consello da Xunta ha autorizado un total de 19 millonres de euros, frente a los 14 millones iniciales, para fortalecer y enriquecer las estructuras científicas de las universidades de Santiago de Compostela (7,7 millones), Vigo (5,8 millones) y A Coruña (5,2 millones). Este esfuerzo suma ya 58 millones de euros en acciones estratégicas de I+D+I en las universidades gallegas en el período 2019-24.

Ayudas para favorecer el rural

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció hoy, tras el Consello de la Xunta, dos medidas para favorecer el relevo generacional en el rural gallego, un aspecto que consideró "fundamental" para garantizar el futuro del sector.

Así, anunció la próxima puesta en marcha del Banco de Explotaciones, una plataforma en la que, explicó, se podrán inscribir las explotaciones que van a cerrar en los próximos meses y que no encuentran relevo o no tienen ningún familiar dispuesto a hacerse cargo. "Queremos garantir que estas instalacións, na medida do posible, sigan funcionando, e se pode ser, mellorándose e modernizándose", precisó. Así, se pondrán en contacto propietarios y gente interesada en continuar con el negocio, mediante compra o alquiler, "con conversas e trámites auspiciados pola Xunta de Galicia". La previsión es que esté en marcha antes de que finalice el año.