La Xunta inicia mañana los trabajos para reabrir la laguna de Baldaio, en Carballo (A Coruña) al mar

La Xunta de Galicia iniciará mañana, jueves 13 de agosto, los trabajos para reabrir la laguna de Baldaio, en el municipio de Carballo, y recuperar el intercambio natural de agua entre este espacio húmedo y el mar.

Las actuaciones comenzarán coincidiendo con la bajamar, con el objetivo de aprovechar la propia dinámica de las mareas. Su ejecución dependerá también de las condiciones meteorológicas y marítimas de la zona.

El objetivo principal es retirar el tapón de arena existente en la canal estuarina, que dificulta la conexión natural entre la laguna y el océano. En una primera fase, la maquinaria rebajará la acumulación de arena para crear una pendiente que facilite la salida progresiva del agua. Posteriormente, se completará la apertura de la canal hasta alcanzar la profundidad necesaria para favorecer un flujo gradual entre la laguna y el mar.

Durante los trabajos se adoptarán las medidas de seguridad necesarias y se limitará el tránsito de maquinaria a las zonas estrictamente imprescindibles para reducir al mínimo la afección sobre los hábitats y las especies protegidas.

Una actuación urgente ante el deterioro de la laguna

La intervención es fruto del protocolo firmado recientemente entre las consellerías de Medio Ambiente e Cambio Climático y do Mar y el Concello de Carballo, con el objetivo de corregir la situación hidroecológica actual de este espacio natural y avanzar hacia una solución estable para su conservación.

Según este acuerdo, la Consellería do Mar aporta los medios materiales necesarios para ejecutar estas actuaciones puntuales y de emergencia, mientras que la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático establece las especificaciones técnicas, autoriza y coordina los trabajos.

El Concello de Carballo, por su parte, colaborará dentro de sus competencias y facilitará el desarrollo de las actuaciones desde el punto de vista operativo y logístico.

Las Marismas de Baldaio forman parte de la Red Natura 2000 y de la Rede Galega de Espazos Naturais Protexidos. El cierre reiterado de la canal que comunica la laguna con el océano está dificultando la renovación del agua y provocando un deterioro de las condiciones ambientales del humedal.

La falta de intercambio con el mar favorece además episodios de anoxia y un incremento significativo de la temperatura del agua, una situación que afecta a los hábitats y especies presentes en la zona y que también puede comprometer la actividad marisquera y las condiciones de salubridad.

Un plan a largo plazo para Baldaio

Más allá de esta actuación de emergencia, la Xunta y el Concello de Carballo pretenden abordar el futuro de la laguna mediante un plan integral de gestión y conservación.

Para ello se creará una comisión técnica de seguimiento en la que participarán las distintas administraciones implicadas y que trabajará en una propuesta global de intervención y gestión del espacio.

El futuro plan buscará garantizar un estado de conservación favorable de los hábitats y especies, asegurar la continuidad de los aprovechamientos marisqueros tradicionales y compatibilizar estos usos con una utilización sostenible de uno de los principales espacios naturales de la costa de Galicia.