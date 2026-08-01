Muere un motorista tras salirse de la vía en Cabana de Bergantiños (A Coruña)

Un motorista ha fallecido este sábado en un accidente de tráfico registrado en el municipio coruñés de Cabana de Bergantiños, según ha informado el 112 Galicia. El siniestro tuvo lugar en la carretera AC-429, a su paso por la parroquia de Cánduas, donde el conductor de la motocicleta se cayó del vehículo por causas que todavía se investigan. Los agentes desplazados al lugar tratan de esclarecer qué provocó la pérdida de equilibrio que desembocó en el accidente.

Hasta el punto se movilizaron efectivos de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico y el GES de Ponteceso. Pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia, no fue posible salvar la vida del motorista.

La investigación permanece abierta para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.