Primera jornada de huelga indefinida en la recogida de basura de Carballo (A Coruña)

Este domingo a las 22:30 horas dio comienzo en Carballo la huelga indefinida de los servicios de recogida de basura, limpieza viaria y perrera del concello, demandando un convenio colectivo digno. Desde la CIG explican que se llega a esta situación tras la falta de avances en la negociación con la empresa concesionaria, UTE Carballo.

El seguimiento en el primer turno de huelga fue total, según apuntan desde el sindicato, y en el turno de mañana tan solo trabajaron los servicios mínimos. Además, a lo largo de esta semana se esperan movilizaciones por las calles de Carballo para ayudar a visibilizar el conflicto.

Martín Caamaño, responsable de la CIG en el municipio carballés, explica que llevan meses de negociación y 28 jornadas de huelga previas sin que la empresa les haga "unha proposta de incremento salarial digna, senón que nas últimas semanas incluso a empeorou".

El representante sindical critica que "a empresa non lle deixa outra saída ao persoal que ir á folga e intensificar as mobilizacións para lograr un convenio digno e unhas mellores condicións de traballo". Desde el sindicato reclama a la empresa que abandone "o seu inmobilismo" y que "deixe de xogar co persoal e coa veciñanza de Carballo".