Detenido en Ribeira (A Coruña) un joven que apuñaló a otro durante una pelea multitudinaria

La Policía Nacional detuvo ayer domingo a un joven en el municipio coruñés de Ribeira por apuñalar a otro durante una pelea multitudinaria.

El suceso se produjo en torno a las 22:30 horas del domingo, en el parque García Bayón. Allí, varios jóvenes se enzarzaron en una pelea y uno de ellos asestó varios golpes a otro con un objeto cortante, al parecer con una botella rota.

El herido tuvo que ser trasladado al hospital con lesiones graves. El presunto autor de los hechos está detenido y ya se han instruido diligencias, según han informado fuentes conocedoras del caso a Europa Press.

El suceso se produce mes y medio después de que un joven fuese detenido en Ribeira por presuntamente matar a su padre. En aquella ocasión, el agresor acudió a una persona cercana a la familia para explicarle lo que había ocurrido y, tras ser detenido, la jueza de la plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ribeira decretó su ingreso en prisión.