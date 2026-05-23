Fallece el operario que resultó herido grave tras caer de un andamio en Boiro (A Coruña)

Un hombre, de 61 años, falleció tras resultar herido grave al caer de un andamio en el patio interior de un edificio en el municipio coruñés de Boiro, según informó Europa Press.

El suceso se produjo sobre las 16.00 horas de este viernes en la calle Estatuto de Galicia y, en un primer momento, el hombre, C.S.M, fue trasladado en helicóptero al Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS).

Hasta el punto se desplazaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 que movilizaron un helicóptero, una ambulancia SVB y personal sanitario del PAC de Boiro.

El hombre, C.S.M, fue trasladado al Hospital Clínico Universitario de Santiago. En el operativo también participó la Guardia Civil, los Bomberos de Boiro, la Policía Local y Protección Civil.