Inés Rey invita al BNG a negociar los presupuestos de A Coruña para 2027

Socialistas y nacionalistas en la primera reunión por el presupuesto de A Coruña en septiembre de 2025. Concello de A Coruña

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha enviado este viernes una invitación formal al BNG para reunirse el próximo miércoles 30 de septiembre en el Palacio de María Pita y negociar el presupuesto municipal de 2027.

Socialistas y nacionalistas se sentaron a la mesa el año pasado, también en septiembre, para pactar las cuentas de 2026, para las que alcanzaron un acuerdo que permitió su aprobación en el Pleno a finales de enero.

Pero este año la relación entre las dos fuerzas políticas se ha estropeado y en julio el BNG anunció que rompía el pacto de investidura con el que Rey se convirtió en alcaldesa y le retiraba el apoyo en asuntos importantes.

Consultadas por Quincemil hace una semana, fuentes del BNG avanzaban que, debido a la ruptura reciente con el PSOE, este septiembre no habría reunión por el presupuesto.

La candidata nacionalista a la Alcaldía, Avia Veira, ha evitado hoy rechazar la invitación, que "analizará en grupo, en equipo", aunque ha criticado que no hubiera "cambios" en las decisiones del Gobierno local desde la ruptura anunciada en julio, por lo que "en principio no cambiará el posicionamiento del BNG".

"Acogemos con sorpresa esta invitación. Su objetivo es culparnos a nosotros de que no haya presupuesto en 2027", admite Veira. "¿Para qué quiere Inés Rey un acuerdo presupuestario para 2027 si no ha cumplido el de 2026? Por este motivo dimos por rotos los acuerdos".

Veira censura además otras decisiones recientes tomadas por el Gobierno local este verano, entre las que incluye la renovación de la comisión asesora del Pepri y la "falta de determinación para tener un nuevo contrato de movilidad".

La alcaldesa confía en un cambio de postura nacionalista. "Espero que la respuesta del BNG sea positiva", ha dicho este viernes la regidora, que ha comentado que la negativa a respaldar las iniciativas del Gobierno local "es una cuestión de tinte electoral". "No voy a entrar en la estrategia del BNG, no me corresponde".

El miércoles 30 Rey acudirá al encuentro para el que ha invitado al Bloque. "No pediré explicaciones si no asisten. Tendrán que preguntarles los coruñeses por qué no se ponen a trabajar por la ciudad", señala.

Sin acuerdo, habrá prórroga

Si no hay acuerdo por un presupuesto nuevo, las cuentas actuales serán prorrogadas, avanzó Inés Rey, que en 2025 fue objeto de una cuestión de confianza en el Pleno vinculada a la aprobación de los presupuestos que no superó pero no supuso un cambio de gobierno. En aquella ocasión, el BNG también le había retirado el apoyo a los socialistas.

"No se trata de romper conmigo. No se puede romper con los ciudadanos", recalca la alcaldesa. "La mayoría del Pleno es progresista, con PSOE y BNG. El mandato de los coruñeses es llegar a acuerdos y trabajar por la ciudad. Creo que BNG se va a sentar porque entiendo que su objetivo es el mismo que el nuestro: trabajar por A Coruña y para que los ciudadanos puedan seguir disfrutando de ella".

"Doble paripé"

El PP inició el último curso político de este mandato con un ofrecimiento de "mano tendida" al Gobierno municipal para pactar los próximos presupuestos, como informó el portavoz, Miguel Lorenzo, a comienzos de septiembre. El Ejecutivo municipal no ha invitado formalmente a los populares a negociar las cuentas.

El anuncio de la invitación del PSOE al BNG a pactar las cuentas y la reacción inicial de los nacionalistas son juzgadas por los populares como un "doble paripé".

"Uno del BNG que hace como que rompe con el PSOE pero que, vaya o no a esta reunión, pactará de nuevo si lo necesita tras las municipales. Y otro paripé de Inés Rey porque da igual que apruebe unos presupuestos porque no los ejecuta", explican fuentes del PP, que denuncian falta de gasto en barrios, instalaciones deportivas y colegios.