Finaliza la intervención en la rotonda que conectará la Tercera Ronda con el barrio de Visma, en A Coruña

San Pedro de Visma da un nuevo paso en su transformación urbanística. La rotonda que conecta este ámbito de A Coruña con la Tercera Ronda ya ha terminado sus obras y se encuentra abierta al tráfico, después de una actuación destinada a adaptar uno de los principales accesos a la zona ante el crecimiento previsto durante los próximos años.

La intervención se enmarca en el proceso de urbanización de Visma, donde está proyectada la construcción de más de 3.600 viviendas. Una cuarta parte de ellas serán de protección oficial, según las previsiones del desarrollo urbanístico. El entorno, actualmente todavía en transformación, contará progresivamente con nuevas calles, zonas verdes, espacios para peatones y bicicletas y futuros equipamientos.

La remodelación de la glorieta ha permitido recuperar una configuración de dos carriles por sentido de circulación y mejorar las conexiones con San Pedro de Visma. El proyecto también ha servido para crear itinerarios peatonales que hasta ahora no existían en este punto, con nuevas aceras que facilitan el acceso a la zona.

Nuevas conexiones para Visma

La actuación incorpora además un nuevo tramo de carril bici que quedará conectado con el que se desarrollará en el futuro barrio de Visma. A estas mejoras se sumará la creación de nuevas plazas y espacios de estacionamiento dentro de la reurbanización del entorno.

Las obras no se han limitado a la superficie de la glorieta. Aprovechando los trabajos, se han instalado las canalizaciones necesarias para las distintas redes de servicios que darán cobertura al futuro barrio, entre ellas las de saneamiento de aguas pluviales y residuales, abastecimiento de agua, electricidad, telecomunicaciones y gas.

También se ha ejecutado la infraestructura correspondiente al alumbrado público, de manera que la zona pueda asumir el crecimiento urbanístico previsto.

La actuación ha sido ejecutada por la Xunta de Compensación encargada de la urbanización del sector y forma parte del conjunto de trabajos que se están desarrollando en San Pedro de Visma. El Ayuntamiento señala que la reurbanización del ámbito supera ya el 74% de ejecución.

En total, el proyecto contempla más de 90.000 metros cuadrados de espacios al aire libre, unos 86.000 metros cuadrados correspondientes a la red viaria, sendas peatonales y carriles bici y cerca de 50.000 metros cuadrados destinados a futuros equipamientos municipales.