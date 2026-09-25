El barrio de Zalaeta, en A Coruña, estrena nueva rotonda en la calle Curros Enríquez

La calle Curros Enríquez, en la zona de Zalaeta, estrena desde este viernes una nueva glorieta en la intersección con las calles Zalaeta y Ramón del Cueto. La rotonda se ha creado para reordenar el tráfico en la zona y para reforzar la seguridad vial en el entorno del colegio.

La actuación, impulsada por el Concello, incluye la colocación de nuevas señales, el repintado del pavimento para indicar las zonas de circulación y la relocalización de una de las farolas.

La nueva glorieta forma parte del programa municipal de mejora de movilidad en los barrios y, especialmente, en el entorno de los colegios, como ya sucedió con la ampliación de la acera en el acceso del CEIP Fernández Latorre. En este caso se colocó un vallado para separar a los peatones de los coches y también se amplió el sistema de "ras" que marcan un itinerario seguro para las niñas y niños que acuden al centro y que van caminando a casa o a clase.