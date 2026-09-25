Dos accidentes en los barrios de Novo Mesoiro y Os Mallos de A Coruña dejan dos personas heridas leves

La mañana de este viernes ha estado marcada en la circulación en A Coruña por dos accidentes, que han dejado a dos personas mayores heridas leves. Uno de ellos tuvo lugar en Novo Mesoiro y otro, algo más de una hora más tarde, en Os Mallos.

El primer siniestro se registró a las 10:20 horas en la avenida de Novo Mesoiro, a la altura del número 18, cerca de la farmacia.

Aquí dos coches colisionaron y, como consecuencia del choque, una de las conductoras, de 60 años, resultó herida leve. Hasta el lugar se desplazó una ambulancia, además de la Policía Local, y la mujer fue trasladada al CHUAC.

Poco más tarde, a las 11:55 horas, sucedía un accidente en el barrio de Os Mallos.

Este se produjo entre la ronda de Nelle y la calle Ribadavia, cuando un peatón, de 82 años, intentó cruzar la vía fuera del paso de peatones.

Ahí fue alcanzado por un vehículo y, por el atropello, el hombre fue trasladado por el 061 a un centro hospitalario.