Un incendio forestal en la zona de O Portiño, en A Coruña, moviliza a varios efectivos

Un incendio forestal registrado en el entorno de O Portiño, en A Coruña, ha movilizado a varios efectivos de emergencias en la tarde de este lunes. Desde Medio Rural informan de que recibieron la alarma hacia las 16:19 horas.

Algunos testigos sitúan el origen del fuego en una zona con unas ruinas, desde donde era visible una densa columna de humo, que se puede ver también desde otros puntos de la ciudad, como desde la playa del Orzán.

Estas mismas fuentes apuntan a que el incendio habría comenzado en el interior de esta zona abandonada y se habría expandido hacia los lados de las ruinas situadas en el poblado de O Portiño.

Por el momento se ha movilizado hasta el lugar a un agente, cuatro brigadas, dos motobombas y un helicóptero. También se han desplazado hasta el punto efectivos del cuerpo de bomberos de A Coruña.

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