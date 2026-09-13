A Coruña repartirá 80 composteros domésticos entre vecinos, colegios y asociaciones

El Ayuntamiento de A Coruña ha publicado la lista provisional de personas y entidades que podrán recibir uno de los 80 composteros domésticos puestos a disposición de la ciudadanía para fomentar el reciclaje de la materia orgánica. La convocatoria ha despertado interés entre vecinos, asociaciones y centros educativos, con un total de 75 solicitudes registradas.

Entre las peticiones recibidas se encuentran las de 12 entidades, concretamente dos asociaciones y diez colegios públicos. Las otras 63 corresponden a particulares, en su mayoría personas vinculadas a los huertos urbanos de la ciudad. Algunos de los solicitantes habían pedido más de un compostero.

La resolución publicada por el Ayuntamiento recoge tanto las solicitudes admitidas como aquellas que han quedado excluidas o que necesitan aportar alguna documentación antes de completar el procedimiento. Las personas y entidades que tengan algún trámite pendiente disponen de diez días hábiles para subsanarlo, con plazo hasta el viernes 25 de septiembre.

Los composteros estarán destinados al tratamiento de los residuos orgánicos y permitirán convertir restos de comida y otros biorresiduos en compost mediante un proceso doméstico. Los usuarios que finalmente reciban los recipientes contarán además con asesoramiento para aprender a utilizarlos correctamente y sacar partido al sistema de compostaje.

La iniciativa forma parte de las medidas que está desarrollando el Ayuntamiento para avanzar hacia una gestión de residuos basada en una mayor separación y aprovechamiento de los materiales. Entre las actuaciones previstas también se encuentra la instalación de 80 nuevos puntos limpios de proximidad, cuyo despliegue ya ha comenzado en barrios como Matogrande, Xuxán y Os Rosales.

A estas medidas se suman las campañas vinculadas a la implantación del quinto contenedor y a la separación de la materia orgánica en los hogares, así como el refuerzo del servicio de recogida Porta a Porta dirigido a los establecimientos de hostelería.

Desde el Gobierno local defienden que el compostaje doméstico es una vía más para reducir la cantidad de residuos que terminan en el circuito convencional y favorecer su aprovechamiento. La concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira, ha situado estas iniciativas dentro de la estrategia municipal para avanzar hacia un modelo basado en la separación de residuos, el reciclaje y la economía circular.