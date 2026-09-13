A Coruña tendrá este domingo sol y temperaturas de hasta 27 grados

A Coruña afronta este domingo una jornada de tiempo estable y temperaturas agradables, con el sol como protagonista durante buena parte del día. La previsión apunta a una máxima de 27 grados, mientras que la mínima se situará en torno a los 15 grados.

Los cielos estarán poco nubosos o despejados a medida que avance la jornada y no se esperan precipitaciones. El viento soplará del norte, aumentando ligeramente su intensidad durante la tarde, aunque sin impedir que las temperaturas alcancen valores propios de un día todavía plenamente veraniego.

La jornada comenzará con temperaturas más frescas, pero los termómetros subirán rápidamente durante la mañana. A mediodía se rondarán ya los 22 grados y entre las 14:00 y las 16:00 horas se alcanzarán los valores más altos, con 26-27 grados y una sensación térmica que también podría llegar a los 27 grados.

Calidad del aire moderada

La calidad del aire será otro de los aspectos a tener en cuenta este domingo en A Coruña. El índice se sitúa en 42, dentro de la categoría moderada, con el ozono (O₃) como principal contaminante, con una concentración de 104 microgramos por metro cúbico.

En cuanto a la radiación solar, el índice ultravioleta alcanzará un nivel alto durante las horas centrales, llegando a 6 entre las 14:00 y las 15:00 horas. Por ello, pese a las temperaturas agradables, conviene extremar la protección frente al sol durante ese periodo.