El calor, que roza los 30 grados, lanza a los coruñeses a las playas, las heladerías y las terrazas

A Coruña está viviendo este domingo una de esas jornadas en las que parece que el verano se resiste a marcharse. El sol y las altas temperaturas han llevado a numerosos coruñeses a aprovechar el día al aire libre, con las playas, las terrazas y las heladerías como algunos de los lugares más concurridos de la ciudad.

Con los termómetros acercándose a los 30 grados en algunos puntos, el buen tiempo se ha convertido en el gran protagonista de la jornada. Desde primera hora de la mañana se ha podido ver movimiento en las zonas de costa, donde muchos han aprovechado para acercarse a la playa, pasear junto al mar o incluso darse un último baño antes de que el calendario avance hacia el otoño.

Las terrazas también han recuperado un ambiente plenamente estival. Las calles del centro y los principales paseos de la ciudad se han llenado de coruñeses que han elegido sentarse al aire libre para tomar algo y disfrutar de una jornada especialmente cálida para estas fechas.

Las heladerías han sido otro de los grandes reclamos de este domingo. El calor ha animado a muchos a recuperar uno de los planes más típicos del verano, con colas y bastante actividad en algunos de los establecimientos de la ciudad.

El episodio de calor deja así una estampa poco habitual para mediados de septiembre y permite a A Coruña disfrutar de un domingo que, por temperaturas y ambiente, se parece más a una jornada de pleno verano que a la recta final de la estación.