El verano no se quiere ir de A Coruña: llega un fin de semana de sol y temperaturas de hasta 28 grados

A Coruña se prepara para disfrutar de un fin de semana marcado por el tiempo estable. La previsión de Meteogalicia apunta a cielos despejados tanto durante el sábado como el domingo, con una probabilidad de lluvia de apenas el 5% y temperaturas que alcanzarán los 28 grados en las horas centrales de la jornada.

Este sábado 12 de septiembre arrancará con temperaturas de alrededor de 16 grados y los termómetros llegarán hasta los 26 grados de máxima. El cielo permanecerá despejado durante la mañana y la tarde, mientras que por la noche también se mantendrá estable, con viento en general débil o en calma.

Durante las primeras horas del día predominará la calma y, por la tarde, aparecerá viento del nordeste flojo. La posibilidad de precipitaciones será muy baja, con un 5% de probabilidad tanto por la mañana como durante la tarde y la noche. En cuanto a la calidad del aire, la previsión contempla un empeoramiento desde un nivel favorable hasta uno considerado regular.

Domingo de sol y hasta 28 grados

El domingo 13 continuará la misma dinámica meteorológica. A Coruña amanecerá con unos 16 grados y la temperatura máxima alcanzará los 28 grados, un valor elevado para estas fechas. Meteogalicia mantiene una probabilidad de lluvia de solo el 5% durante toda la jornada.

El cielo permanecerá despejado por la mañana y durante la tarde, con viento flojo del norte en las horas centrales. Por la noche volverá a predominar la calma, manteniéndose las condiciones secas.

El ascenso de las temperaturas será más evidente al comparar las máximas de ambas jornadas, pasando de los 26 grados del sábado a los 28 del domingo.

El lunes, otro día cálido

La estabilidad continuará el lunes 14 de septiembre, cuando A Coruña podría alcanzar los 29 grados. Las temperaturas mínimas subirán también de forma notable, con una previsión de 19 grados, mientras que la máxima se situará un grado por encima de la prevista para el domingo.

Los cielos continuarán despejados durante buena parte de la jornada, aunque por la noche podrían aparecer intervalos nubosos. El viento será flojo y cambiará de dirección a lo largo del día, comenzando con componente sureste y pasando posteriormente a noroeste.