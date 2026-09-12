Un coche acaba sobre el tejado de un alpendre tras salirse de la carretera en Arteixo (A Coruña)

Un aparatoso accidente de tráfico ocurrido pasada la medianoche dejó un vehículo sobre el tejado de un alpendre situado junto a una carretera de Arteixo. El siniestro se produjo a la altura del kilómetro 4 de la DP-0513, donde el coche se salió de la vía y terminó en una posición poco habitual tras abandonar la calzada.

Un particular fue quien dio la voz de alarma al 112 Galicia pocos minutos después de medianoche. Cuando llegaron los servicios de emergencia, los dos ocupantes del vehículo ya habían conseguido salir del turismo, aunque ambos precisaban asistencia sanitaria.

El accidente se produjo después de que el coche abandonase la carretera y atravesase una zona de fincas. Tras recorrer varios metros fuera de la vía, el vehículo llegó a elevarse por el aire hasta terminar cayendo directamente sobre el tejado del alpendre de una vivienda.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Carballo, el Servicio Municipal de Protección Civil de Arteixo y voluntarios de Protección Civil de A Laracha. También acudieron los servicios encargados del mantenimiento de la carretera.

Los equipos de emergencias tuvieron que asegurar y estabilizar el vehículo antes de preparar su retirada del lugar. La intervención permitió además garantizar la seguridad en la zona mientras se procedía a retirar el turismo de la cubierta sobre la que había terminado tras el accidente.