Sofia, testigo presencial de la caída del árbol en A Coruña: "Mi padre intentó proteger a mi abuela"

La caída del árbol sorprendió por completo a las dos personas que se encontraban sentadas en un banco de la calle Barcelona de A Coruña al filo de las 15:30. Sofía Soto, familiar y testigo presencial de lo ocurrido, explica a Quincemil que su padre y su abuela estaban sentados a la altura del número 28, cuando escucharon un fuerte crujido.

"Mi padre y mi abuela estaban sentados en el banco de la calle Barcelona número 28, cuando de repente escucharon un crujido", relata. En ese momento, el hombre se giró y comprobó que el árbol se había partido por la parte baja y que comenzaba a caer directamente sobre ellos.

La reacción fue inmediata. Al ver que el ejemplar podía golpear de lleno a su madre, el hombre trató de cubrirla con su propio cuerpo y con los brazos. "Para que no se le cayera a mi abuela, él la intentó proteger con sus brazos, por lo que su cabeza quedó desprotegida", explica Sofía.

El gesto hizo que fuese él quien recibiese varios de los impactos. Según relata la familiar, sufrió heridas en la cabeza y en uno de los brazos. Además, tanto él como su madre quedaron atrapados bajo el árbol y tendidos en el suelo tras la caída.

La situación fue atendida inicialmente por varias personas que se encontraban en la zona. "Fueron socorridos en el momento por vecinos que pasaban por la zona", cuenta Sofía, que destaca así la rápida reacción de quienes se encontraban cerca en ese momento.

Poco después se desplazaron hasta el lugar efectivos de la Policía Local, mientras los afectados continuaban bajo el árbol a la espera de asistencia sanitaria. La intervención de los servicios de emergencia permitió finalmente liberar a las dos personas y atender al hombre que había resultado herido.

Una ambulancia se encargó posteriormente de trasladarlo al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC). Allí permanece acompañado por su familia mientras los sanitarios comprueban el alcance de las lesiones sufridas.

"Le están haciendo diferentes pruebas", señala Sofía. La familia permanece a la espera de conocer los resultados y la evolución del hombre después del impacto, especialmente por los golpes recibidos en la cabeza.