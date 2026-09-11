Cae un árbol en plena calle Barcelona de A Coruña y golpea a una persona en la cabeza

Un árbol cayó a primera hora de esta tarde en la calle Barcelona de A Coruña, a la altura del número 37, junto a uno de los bancos situados en esta vía. La dimensión del elemento desprendido llamó la atención de los transeúntes que se encontraban en la zona, ya que quedó tendida junto al banco y ocupando buena parte del espacio próximo a la acera.

Hasta el lugar se desplazó la Policía Local de A Coruña para comprobar la situación y gestionar la incidencia. Testigos presenciales apuntan a que causó heridas a dos personas. Uno de ellos fue trasladado al hospital, con un golpe en la cabeza que le provocó una brecha. Se trata de un varón de 61 años.

La caída se produjo en una zona con tránsito peatonal de la calle Barcelona, por lo que la presencia del ejemplar desprendido generó expectación entre las personas que pasaban por el lugar. No obstante, por el momento del suceso, no había un gran número de peatones por la calle. Algunos vecinos apuntan a que el ejemplar no se encontraba en condiciones óptimas.

La segunda incidencia en siete días: hace una semana ocurrió algo similar en la plaza de España

La caída de una gran rama registrada este viernes en la calle Barcelona de A Coruña recuerda a otro incidente ocurrido hace apenas una semana en la ciudad. En la noche del jueves al viernes de la pasada semana, otra rama de grandes dimensiones se desprendió de un árbol en la plaza de España, junto a las terrazas de los establecimientos de la zona.

El suceso se produjo pasadas las 22:30 horas, cuando las terrazas estaban concurridas por las buenas temperaturas. Gorka Rodríguez, propietario de la Pulpeira de Melide, se encontraba precisamente en las inmediaciones y escuchó el "chasquido" antes de que la rama se desprendiese, lo que le permitió apartarse a tiempo. El brazo del árbol terminó cayendo a unos cinco metros de las mesas, sin causar heridos graves. Hasta el lugar se desplazaron Bomberos de A Coruña, Policía Local y Policía Nacional.

Los bomberos rescatan a una mujer que quedó encerrada en una habitación con una olla al fuego

Además, los Bomberos de A Coruña tuvieron que intervenir este viernes a las 13:43 horas en una vivienda de la calle Entrepeñas para asistir a una mujer que había quedado encerrada en una habitación debido al bloqueo de la cerradura.

La situación requería además cierta rapidez porque la propietaria había dejado una olla al fuego en la cocina. Hasta el lugar se desplazaron siete bomberos con dos vehículos y, ante la imposibilidad de acceder por la puerta, entraron en la vivienda a través de una ventana.

Los efectivos consiguieron desbloquear la cerradura de la habitación y liberar a la mujer. Posteriormente comprobaron que la situación en la cocina era correcta y que no se había producido ningún otro incidente.