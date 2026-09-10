Regresa el calor a A Coruña: los termómetros rozarán los 30 grados este fin de semana

Ni pidiéndolo. A Coruña va a por el segundo fin de semana consecutivo de altas temperaturas y cielos despejados. El segundo de septiembre y con buen tiempo. Lo nunca visto en A Coruña. No hará tanto calor como el sábado pasado, cuando los termómetros alcanzaron los 32 grados de máxima, pero sí rozaremos los 30, según la predicción de MeteoGalicia.

Después de una semana algo fresca, con mínimas de 13 grados en algunos casos y alguna que otra lluvia, el fin de semana se presenta como uno cualquiera de agosto. Según la predicción de MeteoGalicia, el calor llegará el sábado, con 26 grados de máxima y sin probabilidad de lluvia.

El mercurio irá en aumento y alcanzará los 28 grados este domingo. Según la Aemet, llegaremos en algún momento del mediodía hasta los 29 grados en la ciudad.

Las mínimas, eso sí, no se verán demasiado alteradas y rondarán los 15 y 16 grados. Las máximas, en cambio, irán aumentando moderadamente, tal y como refleja MeteoGalicia en su predicción.

Por lo demás, no se esperan precipitaciones y tampoco demasiadas nubes. Este viernes, las temperaturas se mantendrán en los 22 grados.

Eso sí, a medida que avance la próxima semana, las probabilidades de lluvia irán en aumento. Pero antes, toca disfrutar de otro fin de semana de calor y cielos despejados.