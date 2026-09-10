A Coruña aprueba la anulación de los acuerdos que permitieron a Franco adquirir la Casa Cornide

El Pleno de A Coruña ha aprobado por unanimidad la anulación de los acuerdos plenarios de 1962 que permitieron que la Casa Cornide de la Ciudad Vieja se convirtiera en propiedad de la familia del dictador Francisco Franco.

El BNG y el PP han lamentado que hayan transcurrido siete años desde que el Pleno aprobara una moción nacionalista, también de forma unánime, para emprender acciones legales para recuperar la Casa Cornide para el patrimonio municipal.

Ambas fuerzas políticas apuntaron que la anulación de los acuerdos es "un paso más" que servirá para que se conforme el expediente con el que la reclamación municipal llegará a los juzgados.

El Concello defendió que el proceso se ha desarrollado "con rigor" y "con garantías" a través de estudios patrimoniales y jurídicos que han sido necesarios para probar la fraudulenta adquisición de la Casa Cornide, que mediante una puja fue adquirida en 1962 por Pedro Barrié de la Maza y este la vendió poco después a Carmen Polo, esposa de Franco.

El concejal de Cultura, Gonzalo Castro, destacó que la recuperación del inmueble de la Ciudad Vieja es un ejemplo de "memoria colectiva, defensa del patrimonio público y respeto a la legalidad". "La memoria democrática exige que lo hagamos así. La anulación de acuerdos significará reparar una situación antidemocrática y recuperar uno de sus bienes más emblemáticos de la ciudad. Es una reivindicación de que el interés general está por encima de los intereses particulares".

Francisco Jorquera, concejal del BNG, repasó la tardanza en dar pasos firmes por la recuperación de la Casa Cornide desde que su formación llevara al Pleno el inicio de acciones judiciales en 2019. Denunció el "robo perpetrado" con la venta del inmueble, que, añadió, contó con la colaboración de Pedro Barrié de la Maza y el entonces alcalde de la ciudad Sergio Peñamaría de Llano. Jorquera recalcó que los informes jurídicos presentan "argumentos para desestimar las alegaciones de la familia Franco".

El portavoz del PP, Miguel Lorenzo, evitó detalles sobre la operación realizada el siglo pasado y se centró en criticar la "lentitud" con la que ha avanzado el proceso de reclamación: "Los informes nos dicen que podemos decidir en esa revisión de oficio, que tenemos la obligación de anular".

"Queda mucho para recuperar la Casa Cornide, no engañemos a nadie", advirtió Lorenzo. "Es un paso pequeño para llevar luego el expediente al juzgado y ejercer las acciones civiles. La Casa Cornide nunca debió de salir de este concello. Serán los jueces los que decidan, esperemos que de forma favorable.

Lorenzo alertó, no obstante, de que el futuro fallo judicial podría establecer "compensaciones" para los propietarios de la Casa Cornide en el caso de que el edificio sea devuelto al patrimonio de A Coruña.