Una mujer resulta herida en un accidente en la avenida Alfonso Molina de A Coruña

Una mujer ha resultado herida esta mañana en un accidente de tráfico que se produjo en la avenida de Alfonso Molina, hacia las 10:45 horas. El siniestro tuvo lugar a la altura de las Pajaritas en sentido entrada de la ciudad.

En este punto, un turismo alcanzó a otro al incorporarse a la avenida desde San Cristóbal, embistiendo contra el vehículo que ya circulaba por esta vía.

Al principio parecía que había más coches implicados, pero la Policía Local confirma que el accidente se produjo por el choque entre estos dos vehículos.

Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia del 061, que está atendiendo a la mujer herida, así como la Policía Local y Protección Civil.

Por el momento, los agentes han cortado la circulación del carril izquierdo de la avenida. De todas formas, debido a la hora en la que se produjo el siniestro, no se han registrado retenciones ni grandes afecciones al tráfico.