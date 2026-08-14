Oleiros (A Coruña) fija el 15 de septiembre como fecha límite para demoler la antigua Opel de Perillo

Oleiros (A Coruña) ha informado de que la empresa propietaria de las antiguas instalaciones del concesionario de Opel, en Perillo, tiene hasta el próximo 15 de septiembre para llevar a cabo la demolición del edificio, después del plazo de cuatro meses concedido por el gobierno municipal el pasado 15 de mayo.

El plazo fue concedido por el Concello para que la propiedad llevara a cabo los trabajos, tras la preocupación e inquietud manifestadas por los vecinos por el estado de abandono de las instalaciones. Precisamente, la situación se agravó después de un incendio en el inmueble el pasado 10 de mayo, que no llegó a mayores gracias a la rápida intervención del Servicio Municipal de Emergencias.

Llegada la fecha y en caso de que la empresa no haya ejecutado la demolición, el Concello procederá a la ejecución subsidiaria de los trabajos, asumiendo inicialmente la demolición para garantizar la seguridad y el adecuado estado del espacio. Posteriormente, repercutirá a la propiedad el importe correspondiente a los trabajos realizados.