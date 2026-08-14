Muere una persona en Abegondo (A Coruña) tras ser atropellada por una moto en Crendes

Una persona perdió la vida la pasada noche en el municipio coruñés de Abegondo tras ser atropellada por una moto. Los equipos de emergencias no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

El accidente ocurrió sobre las 22:00 horas. Según la información recogida por el 112 Galicia, una persona había sido atropellada por una moto en la carretera AC-221, a su paso por Crendes, en el lugar de Vilar.

De inmediato, desde la Sala de Operaciones del 112 Galicia se compartieron los datos con el Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Betanzos y la Guardia Civil de Tráfico.

Una vez en el lugar, los servicios de emergencia solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima, sin que nada se pudiera hacer para salvarle la vida.