Betanzos (A Coruña) licita la segunda fase de rehabilitación del convento de As Donas

El Concello de Betanzos ha sacado a concurso la segunda fase de las obras de rehabilitación del convento de As Donas, uno de sus inmuebles patrimoniales más singulares de la ciudad. La licitación, tras una larga tramitación administrativa, tiene una inversión de más de 500.000 euros financiados a través de un préstamo del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS).

Los trabajos permitirán completar la rehabilitación del edificio y actuar sobre su entorno inmediato con el fin de mejorar la accesibilidad, humanizar el espacio e integrar plenamente el convento en la trama urbana, explica la alcaldesa, María Barral.

"El desbloqueo de esta fase supone un paso decisivo para continuar avanzando en la puesta en valor del patrimonio local en la recuperación de un espacio llamado a tener un importante papel urbano, social e cultural", resalta Barral.

Los trabajos previstos incluyen la resolución de los accesos, el cierre y remate de las fachadas del conjunto edificado; la incorporación de carpinterías; y la dotación de las instalaciones necesarias de fontanería, electricidad, telecomunicaciones, iluminación, calefacción, ventilación y protección contra incendios.

En el exterior, las actuaciones permitirán avanzar en la urbanización del entorno del convento mediante movimientos de tierra y excavaciones para recuperar la cota original del edificio y mejorar la visibilidad de los restos encontrados.

Otros trabajos son la ejecución de muros de contención en los desniveles existentes entre la edificación y la vía pública, drenajes e impermeabilizaciones, nuevos pavimentos y un itinerario accesible para todas las personas, además de iluminación y señalización.

"Espero que haya empresas interesadas en hacer la obra y que en un tiempo más o menos reducido los vecinos puedan disfrutar de este edificio emblemático", desea la alcaldesa de Betanzos.