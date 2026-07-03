A Coruña urbanizará el camino do Cura, en Os Rosales, con nuevo pavimento, iluminación y zonas verdes

El Concello de A Coruña acometerá una nueva actuación de mejora en Os Rosales dentro de la primera fase del Plan de Barrios 2025-2027. Los trabajos consistirán en el acondicionamiento del camino del Cura, una senda sin urbanizar que conecta las calles Simón Bolívar y Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, con el objetivo de mejorar su accesibilidad peatonal.

La alcaldesa, Inés Rey, supervisó hoy el inicio de las obras, que ejecutará la empresa Citanias. El objetivo, tal y como indicó la regidora esta mañana, "es adecuar el recorrido y también sus accesos, atendiendo a las necesidades y aportaciones de las personas residentes", al tratarse de una zona de tránsito diario para los vecinos y vecinas.

En este sentido, en el camino del Cura está previsto adaptar el firme de la senda —que actualmente es de tierra— para que pase a ser de hormigón, facilitando así que sea totalmente accesible para personas con movilidad reducida. Además, a lo largo del camino se instalarán nuevos elementos de iluminación para mejorar la visibilidad en el entorno y también se ampliarán las zonas verdes que bordean la senda, donde se plantarán nuevos árboles.

Paralelamente, el Concello aprovechará la actuación en el camino del Cura para construir un nuevo tramo de acera en el margen derecho de la calle Simón Bolívar, que conectará directamente con el acceso a la senda y, al mismo tiempo, cubrirá el canal de aguas pluviales existente, una medida necesaria para reforzar la seguridad vial en esta parte del barrio.

En esta primera jornada de trabajos, la alcaldesa expresó su agradecimiento al vecindario de Os Rosales "por la comprensión y la paciencia demostradas a lo largo de estos años" con respecto a la urbanización del camino del Cura. "Somos conscientes de que fue una petición recurrente y que se prolongó en el tiempo más de lo que nos hubiera gustado", afirmó Rey.

Complejidad del proyecto

La adecuación de este recorrido tenía, hasta hace poco, una complejidad especial: los terrenos por los que discurre el camino del Cura no eran de titularidad municipal. "Hubo que obtenerlos mediante un acuerdo con los anteriores propietarios y completar su adquisición para que esta superficie pasase a ser del Ayuntamiento, un paso indispensable para poder actuar sobre la senda", explicó la regidora.

La inversión prevista por el Gobierno municipal supera los 400.000 euros, una partida que será cofinanciada con fondos del Plan Único (POS+) de la Diputación de A Coruña.

La urbanización del camino del Cura permite al Gobierno local avanzar con el plan de mejoras previsto para el conjunto del barrio de Os Rosales, donde durante el último año y medio se han materializado importantes actuaciones en materia de vivienda, urbanismo y equipamientos.

En el primero de estos ámbitos, el Concello concedió licencia para rehabilitar la estructura urbanística de la calle Emilio González López —abandonada desde el año 2008—, que ahora está siendo recuperada para uso residencial. Asimismo, el pasado año el ejecutivo local cedió a la Xunta una parcela de titularidad municipal para facilitar la construcción de 58 nuevas viviendas públicas en el barrio, entre las calles Simón Bolívar y Emilio González López. El estudio de detalle correspondiente a esta parcela fue aprobado ayer en el pleno.

En lo referente a los equipamientos públicos, hace un año abrió la primera pista multideporte al aire libre del barrio, junto a la carretera de Os Fortes. Y ahora, esta misma semana, el Concello ha completado los trabajos de renovación del centro cívico municipal, que han supuesto también mejoras en la biblioteca, reabierta el pasado mes de mayo.