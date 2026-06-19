La Xunta ajusta con A Coruña y Culleredo cómo reforzar el servicio de taxis en Alvedro

Reunión de la directora xeral de Mobilidade con representantes de A Coruña, Culleredo y del sector del taxi.

La directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, se reunió este viernes con representantes de los concellos de A Coruña y Culleredo y con las asociaciones de taxis de cada municipio para tratar las condiciones en que se utilizará la bolsa de refuerzo creada en el aeropuerto de Alvedro, incluida en el convenio para la prestación del servicio de autotaxi en la terminal coruñesa.

Todos los taxis de A Coruña pueden acceder a esta bolsa sin necesidad de ser identificados previamente por el ayuntamiento y deberán esperar en la zona de reserva habilitada a que no haya vehículos de Culleredo realizando el servicio, incidió Fontela.

La bolsa de refuerzo está formada por 30 licencias de taxi del concello de A Coruña en condición de colaboradores para cuando no hay taxis de la tanda disponibles en la parada de la terminal aeroportuaria. De este modo, tienen prioridad los taxis de esta tanda siempre que se encuentren en la parada.

Según señaló la directora xeral, esta medida permite mayor flexibilidad a los taxistas de A Coruña para cubrir la bolsa de refuerzo y ofrecer una mejor atención a los usuarios que acceden al aeropuerto.

La Xunta recuerda que la tanda de taxis que prestan servicio en Alvedro es de 35 vehículos, 30 con licencia de Culleredo y cinco de A Coruña, en igualdad de condiciones. Los vehículos que integran el turno deben ser concretados por cada uno de los respectivos concellos y comunicados a la Xunta, a los ayuntamientos y a las asociaciones locales de taxis.

Área conjunta para la comarca

El Gobierno gallego también insiste en que para mejorar la eficiencia y la cobertura del servicio en la comarca, ha propuesto la creación de un Área de Prestación Conxunta (APC) del servicio del taxi, una posible solución que recoge la normativa autonómica para zonas de influencia recíproca entre los servicios del taxi de varios municipios y que permitiría a todos los taxis del área operar en igualdad de condiciones en cualquier territorio.

Los ayuntamientos y la Xunta se han dado tres meses para ajustar y definir esta propuesta de servicio colectivo, que no todas las asociaciones interpretan de la misma manera: en A Coruña se considera positiva mientras que en Culleredo se duda de su efectividad.