Así se verán afectados los trenes en A Coruña desde el 11 de julio

A partir del 11 de julio, Renfe ajustará en A Coruña los horarios de diez servicios ferroviarios con motivo del inicio de la tercera fase de las obras que Adif ejecuta en la futura estación intermodal.

Estos cambios se suman a las afecciones que miles de viajeros vienen sufriendo desde el pasado 5 de junio, cuando comenzaron las modificaciones en la circulación ferroviaria derivadas de la primera fase de los trabajos. Las obras, que tienen como objetivo que la nueva terminal esté operativa a finales de este año, obliga a suspender algunas frecuencias hasta el 25 de junio y provocarán un corte total del tráfico ferroviario entre el 26 de junio y el 10 de julio.

Estas modificaciones responden a las necesidades operativas derivadas de esta nueva fase de trabajos en la infraestructura, que implican restricciones en la circulación entre Uxes y A Coruña.

Los servicios modificados son los siguientes:

9470 AVANT Ourense–A Coruña, nueva salida a las 6:30h (antes 6:40h)

9480 AVANT Ourense–A Coruña, nueva salida a las 7:45h (antes 7:50h)

9112 MD Vigo Urzaiz–A Coruña: nueva salida a las 10:40h (antes 10:35h)

9132 MD Vigo Urzaiz–A Coruña: nueva salida 13:45h (antes 13:40h)

• 9142 MD Vigo Urzaiz–A Coruña: nueva salida 14:35h (antes 14:40h)

9061 AVANT A Coruña–Ourense: nueva salida a las 6:00h (antes 5:50h)

9351 AVANT A Coruña–Ourense: nueva salida a las 15:08h (antes 15:10h)

9111 AVANT A Coruña–Ourense: nueva salida a las 10:00h (antes 11:25h)

9182 MD Vigo Urzaiz–A Coruña, modifica su llegada a las 19:52h

4345 AVE Madrid-A Coruña, modifica su llegada a las 18:21h

Desde Renfe recuerdan que, en este contexto de obras, durante su avance podrían registrarse modificaciones puntuales en otros servicios y recomiendan consultar los horarios, incluyendo las paradas intermedias, antes de viajar.

Inicio de la segunda fase de trabajos

En este momento, el servicio ferroviario en A Coruña se encuentra en la primera fase de trabajos para la nueva estación, una etapa que se inició el 5 de junio y que finalizará el próximo día 25.

Durante este período y con motivo de las limitaciones de capacidad operativa en la estación, se están realizando transbordos por carretera entre A Coruña y Santiago para los servicios Regionales Vigo Guixar-A Coruña; y entre A Coruña y Betanzos Infesta para los servicios de Media Distancia A Coruña-Lugo y A Coruña-Ferrol, en ambos sentidos.

El próximo 26 de junio se iniciará la segunda fase de trabajos, que implica la interrupción total de la circulación en la estación de A Coruña. Renfe ha programado un plan alternativo de transporte que garantice la movilidad de los viajeros con transbordos en autobús entre A Coruña y Santiago de Compostela o Betanzos Infesta, en función del servicio (Media Distancia, Regionales, Avant o Alta Velocidad).

Los billetes y toda la información están disponibles en los canales habituales de Renfe: taquillas, máquinas autoventa, App Renfe, en el teléfono 912 320 320 y en la web de Renfe.