Estación de tren provisional de A Coruña.

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Así se verán afectados los trenes en A Coruña desde el 11 de julio

El avance de las obras de la nueva intermodal obliga a ajustar los horarios de 10 trenes

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A partir del 11 de julio, Renfe ajustará en A Coruña los horarios de diez servicios ferroviarios con motivo del inicio de la tercera fase de las obras que Adif ejecuta en la futura estación intermodal.

Estación de tren provisional de A Coruña.

Estos cambios se suman a las afecciones que miles de viajeros vienen sufriendo desde el pasado 5 de junio, cuando comenzaron las modificaciones en la circulación ferroviaria derivadas de la primera fase de los trabajos. Las obras, que tienen como objetivo que la nueva terminal esté operativa a finales de este año, obliga a suspender algunas frecuencias hasta el 25 de junio y provocarán un corte total del tráfico ferroviario entre el 26 de junio y el 10 de julio.

Estas modificaciones responden a las necesidades operativas derivadas de esta nueva fase de trabajos en la infraestructura, que implican restricciones en la circulación entre Uxes y A Coruña.

Los servicios modificados son los siguientes:

  • 9470 AVANT Ourense–A Coruña, nueva salida a las 6:30h (antes 6:40h)
  • 9480 AVANT Ourense–A Coruña, nueva salida a las 7:45h (antes 7:50h)
  • 9112 MD Vigo Urzaiz–A Coruña: nueva salida a las 10:40h (antes 10:35h)
  • 9132 MD Vigo Urzaiz–A Coruña: nueva salida 13:45h (antes 13:40h)
  • • 9142 MD Vigo Urzaiz–A Coruña: nueva salida 14:35h (antes 14:40h)
  • 9061 AVANT A Coruña–Ourense: nueva salida a las 6:00h (antes 5:50h)
  • 9351 AVANT A Coruña–Ourense: nueva salida a las 15:08h (antes 15:10h)
  • 9111 AVANT A Coruña–Ourense: nueva salida a las 10:00h (antes 11:25h)
  • 9182 MD Vigo Urzaiz–A Coruña, modifica su llegada a las 19:52h
  • 4345 AVE Madrid-A Coruña, modifica su llegada a las 18:21h

Desde Renfe recuerdan que, en este contexto de obras, durante su avance podrían registrarse modificaciones puntuales en otros servicios y recomiendan consultar los horarios, incluyendo las paradas intermedias, antes de viajar.

Inicio de la segunda fase de trabajos

En este momento, el servicio ferroviario en A Coruña se encuentra en la primera fase de trabajos para la nueva estación, una etapa que se inició el 5 de junio y que finalizará el próximo día 25.

Durante este período y con motivo de las limitaciones de capacidad operativa en la estación, se están realizando transbordos por carretera entre A Coruña y Santiago para los servicios Regionales Vigo Guixar-A Coruña; y entre A Coruña y Betanzos Infesta para los servicios de Media Distancia A Coruña-Lugo y A Coruña-Ferrol, en ambos sentidos.

El próximo 26 de junio se iniciará la segunda fase de trabajos, que implica la interrupción total de la circulación en la estación de A Coruña. Renfe ha programado un plan alternativo de transporte que garantice la movilidad de los viajeros con transbordos en autobús entre A Coruña y Santiago de Compostela o Betanzos Infesta, en función del servicio (Media Distancia, Regionales, Avant o Alta Velocidad).

Los billetes y toda la información están disponibles en los canales habituales de Renfe: taquillas, máquinas autoventa, App Renfe, en el teléfono 912 320 320 y en la web de Renfe.