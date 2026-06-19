El grifo enterrado de As Lapas: la playa de A Coruña llega al verano sin duchas y con servicios ocultos

La playa de As Lapas, esa que tiene un entorno privilegiado de la ciudad por ofrecer una de las mejores vistas hacia la Torre de Hércules, es también una de las más salvajes de A Coruña. Rodeada de naturaleza, esa condición tiene sus partes buenas y sus partes malas. Y es que, según denuncian usuarios que la visitan casi a diario durante el verano, la tienen "completamente descuidada".

A tan solo cinco días de arrancar la temporada de playas, con el servicio de socorrismo ya en funcionamiento, las duchas todavía siguen sin funcionar. Y ya no es solo eso. El grifo para lavar los pies permanece desde el año pasado prácticamente oculto bajo la arena.

"Pese a tener bandera azul aún no disponemos de duchas, las gradas y el grifo de los pies están enterrados y aún no han venido a limpiar. Lo único que sí han puesto son unas papeleras. El año pasado estuvimos todo el verano con el grifo y las gradas enterradas. Una vergüenza", lamenta una usuaria habitual del arenal, que asegura haber trasladado la situación al 010 sin obtener respuesta.

Lo cierto es que cuesta localizar el lavapiés. Aunque sigue siendo visible porque está pegado al muro, apenas queda espacio para poder utilizarlo. La arena lo ha ido cubriendo hasta el punto de que resulta imposible meter los pies con normalidad. Una imagen que, según los usuarios, se repite verano tras verano.

Grifo para los pies oculto bajo la arena Cedida

A la espera de un arreglo

Entre la arena también sobresale una tubería cuyo uso no está claro para la mayoría de los bañistas. Según explica la denunciante, se trata de otro elemento que cada año acaba enterrado y que vuelve a aparecer en las mismas condiciones sin que se acometa una solución definitiva.

Tubería en la arena Quincemil

As Lapas es una de esas playas que enamoran por su entorno natural y por sus vistas privilegiadas de la Torre de Hércules. Precisamente por eso, quienes la frecuentan consideran que merece una puesta a punto acorde a un arenal que luce bandera azul y que en apenas unos días afrontará una nueva temporada alta con cientos de usuarios cada jornada.