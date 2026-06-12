Loterías cierra la administración del lotero condenado en A Coruña: aparecen dañadas las cerraduras

La administración de lotería de A Coruña vinculada al conocido caso del boleto de La Primitiva premiado con 4.722.337,75 euros y regentada por Manuel Reija, ha aparecido este viernes cerrada y con las cerraduras visiblemente dañadas.

Varios transeúntes han explicado que, al encontrar el despacho cerrado, han mostrado su sorpresa y han llegado a consultar en otras administraciones de loterías cercanas para intentar saber si se trataba de un cierre puntual o de alguna incidencia. El local permanecía sin actividad y sin información visible sobre el motivo del cierre.

Imagen de las cerraduras violentadas. Quincemil.

El hecho se produce en paralelo a la resolución de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña, que ha condenado a tres años y medio de prisión al lotero propietario de la administración, por un delito de estafa agravada.

Loterías y Apuestas del Estado ha confirmado a Quincemil que "respeta y asume plenamente el contenido de la sentencia y, mientras ésta alcanza su firmeza, ya está tomando las medidas pertinentes. SELAE ha suspendido provisionalmente el contrato con el citado punto de venta y se está procediendo cautelarmente al cierre".

Probado que se quedó con el boleto de La Primitiva premiado

El tribunal considera probado que el lotero se quedó con un boleto de La Primitiva premiado y comunicó al cliente que no estaba premiado, lo que permitió apropiarse del importe del premio. La sentencia, que no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, también establece su inhabilitación para actividades relacionadas con Loterías y Apuestas del Estado durante el tiempo de condena.

Boletos tirados en la papelera del negocio, ya cerrado esta mañana. Quincemil.

En el plano económico, el fallo fija que el condenado deberá abonar 4.722.337,75 euros, junto a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), al entender que el premio debe integrarse en la masa hereditaria del titular del boleto.

La Audiencia Provincial ha absuelto al otro acusado, su hermano Miguel Reija, al no apreciar pruebas suficientes de participación en los hechos ni de encubrimiento o blanqueo. El caso sigue abierto a la espera de posibles recursos ante el Tribunal Supremo.