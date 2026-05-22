Pontón reivindica a Avia Veira como la candidata a alcaldesa que puede hacer de A Coruña "una ciudad mejor"

Ana Pontón en la presentación de la concejala Avia Veira como candidata a la Alcaldía de A Coruña BNG - Archivo

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reivindicado a Avia Veira como la candidata a alcaldesa que puede hacer que A Coruña "dé un paso adelante". Mientras, la concejala se ha comprometido a trabajar por una "ciudad mejor" ante un gobierno local socialista que ha considerado "agotado".

Ha sido en un acto en el barrio de Monte Alto de presentación de la candidatura y en el que Pontón ha asegurado que Avia Veira "tiene la fuerza, el proyecto y el liderazgo que se necesita" y ha insistido en que la candidata nacionalista para las próximas elecciones municipales "va a por todas" con un proyecto que ponga a los vecinos en el centro de las políticas.

"Avia Veira es una mujer honesta y trabajadora que ejerce la política de verdad, de proximidad, pegada a la calle, mirándole a los ojos a la gente", detalló Pontón en declaraciones recogidas por Europa Press.

También ha reivindicado la gestión del BNG. "Sabemos transformar en positivo, gestionar con eficacia y con honestidad cada euro para mejorar la vida de la gente", ha dicho en un acto en el que ha tenido palabras de agradecimiento y reconocimiento para en las últimas elecciones municipales candidato nacionalista y también edil, Francisco Jorquera.

Esto en una intervención con alusión al objetivo del BNG de recuperar la fachada marítima para los vecinos. En este sentido, ha apelado a la necesidad de un "cambio de rumbo" frente a las políticas de socialistas o de populares.

Compromisos de la candidata

Por su parte, la candidata a la Alcaldía de A Coruña Avia Veira ha avanzado que quiere ser la alcaldesa que lidere "un proyecto ilusionante" pensado para "los barrios de A Coruña y no para los intereses de unos pocos".

Frente a un gobierno local "agotado, sin ideas y desconectado de la realidad de las coruñesas y coruñeses", ha defendido que el BNG busca gobernar en la ciudad con una alcaldesa "próxima". Ha sido en un discurso con críticas también al PP, del que ha manifestado que "representa el pasado".