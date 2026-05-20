Vallan el edificio okupa de la calle Barrera de A Coruña tras la caída de un cascote este martes

Continúan los trabajos de demolición en la calle Barrera de A Coruña, aunque esta vez con algo más de seguridad. La zona permanece ahora completamente vallada después de que anoche un cascote cayera sobre un joven en plena calle.

Tras el incidente, los bomberos revisaron el estado de la fachada para comprobar que no existía riesgo de nuevos desprendimientos. Fue entonces cuando comprobaron que el cascote no había caído del edificio en demolición, sino del inmueble contiguo, también afectado por el incendio del pasado junio. La ventana todavía conserva restos del humo negro y fue uno de sus cristales el que se precipitó este martes a la calzada.

Por el momento no ha trascendido el estado de salud de la persona supuestamente herida. Según informaron agentes de la Policía Local a este medio, acudieron al lugar alertados por un joven al que le había caído encima un trozo de fachada. Sin embargo, no fue necesaria la intervención de los servicios sanitarios. A nuestra llegada al punto, no había ni rastro del afectado.

Hosteleros y comerciantes de la zona indican que no se trató de nada grave. "El edificio no tenía ningún tipo de seguridad. Puede que alguien intentara entrar y le cayera encima, pero no vimos a nadie herido", asegura uno de los camareros de Jamón Jamón. El dueño de Chispas, por su parte, ya no estaba allí cuando ocurrió el incidente, aunque cree que "cualquiera pudo colarse en el inmueble".

Ambos coinciden en que la construcción no estaba debidamente vallada y que permanecía completamente abierta en el momento del accidente. Quizá por eso, este miércoles la empresa encargada de la demolición decidió vallar la edificación. Los obreros continuaron hoy con las obras de derrumbe, pero de forma más segura.

Continúa su demolición

Además, por si no fuera suficiente con el cierre del edificio, la Policía Local colocó otras vallas varios metros antes de llegar al número 30 de la calle Barrera para evitar el paso de peatones por la zona.

Según uno de los operarios de la obra, los trabajos de demolición continúan y todavía pueden verse restos del edificio y de las estancias donde hasta junio del año pasado residían personas sin techo.

Cabe recordar que este edificio era foco habitual de conflictos para vecinos y hosteleros de la zona, ya que no era el primer incendio que se originaba en el bloque. Fue tras el último incendio cuando el inmueble quedó completamente calcinado y el Concello decretó la orden de derrumbe.