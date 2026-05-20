Inés Rey defiende en un consejo internacional de Amberes el proyecto de Coruña Marítima

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, en una reunión del consejo de administración de la Asociación Internacional de Ciudades Portuarias. Concello de A Coruña

La ciudad belga de Amberes acoge este miércoles una reunión del Consejo de Administración de la Asociación Internacional de Ciudades Portuarias de la que forma parte A Coruña. Allí, la alcaldesa Inés Rey puso en valor el proyecto de Coruña Marítima.

La propia regidora puso en valor que "formar parte del Consejo de Administración de la AIVP nos permite defender el modelo de ciudad-puerto que estamos construyendo en Coruña Marítima, basada en la sostenibilidad, la innovación y la visibilidad internacional".

Rey destacó también que el hecho de que A Coruña participe en estos espacios permiten situar a la ciudad en el debate sobre los retos para las ciudades portuarias y en iniciativas como Financing Maritime Innovation (FMI), importante para el desarrollo de Coruña Marítima.

Esta iniciativa fue uno de los puntos centrales de la sesión. En la FMI colaboran tanto la AIVP como Blumorpho con el objetivo de movilizar financiación pública y privada para proyectos de innovación marítima y portuaria. El programa cuenta con el apoyo de la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco y mantendrá encuentros en Mónaco, Quebec y Dunkerque.

La reunión también abordó los resultados financieros del 2025 y la evolución de las adhesiones a la red internacional.

Además, durante su estancia en Amberes, Inés Rey visitó Havenwereld, un nuevo museo y centro de interpretación portuaria del puerto de Amberes-Brujas para reforzar la relación entre el puerto y la ciudad. El proyecto, situado junto a Havenhuis, contará con experiencias inmersivas, espacios educativos y una plataforma de divulgación sobre el funcionamiento y el impacto del puerto.

La alcaldesa comparó esta iniciativa con las acciones llevadas a cabo en A Coruña que "muestran el valor de abrir el puerto a la ciudadanía y explicar su papel en la vida económica y social".