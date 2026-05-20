Herido un conductor en O Portiño, A Coruña, tras estrellarse contra el embarcadero

Un hombre ha resultado herido en A Coruña este miércoles por la mañana tras precipitarse con su coche en O Portiño hacia el embarcadero.

El accidente tuvo lugar a eso de las 08:45 horas cuando el hombre perdió el control del vehículo y se precipitó por la vía hacia el mar. Por suerte, el choque con elementos y postes en la zona impidió que el vehículo terminase en el mar.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local y una ambulancia de Urxencias Sanitarias, que trasladaron al hombre hasta un centro hospitalario. Por el momento, se desconoce la gravedad de sus heridas, aunque todo parece apuntar a que podrían ser graves.