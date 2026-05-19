Susto durante la manifestación del metal, en A Coruña, tras desprenderse una ventana de un edificio

Una ventana a punto de caer desde un sexto piso se llevó toda la atención de los cientos de manifestantes que encabezaron este martes la protesta del metal. Cuando los trabajadores gritaban a pleno pulmón en la meta de la movilización, de repente, un incidente ocurrido en un edificio colindante hizo que todos se llevasen las manos a la cabeza.

Ocurrió en la zona de Elviña, en uno de los bloques próximos al de Nuevos Ministerios. Durante más de 30 minutos, un hombre sostuvo únicamente con la fuerza de sus brazos una ventana oscilobatiente que estaba a punto de caer al vacío. Desde las 13:15 hasta aproximadamente las 13:45.

No fue hasta la llegada de otro hombre, que acudió en su ayuda, cuando entre ambos lograron meter la ventana hacia dentro y evitar que cayese.

La situación generó momentos de tensión entre vecinos y manifestantes al coincidir con la protesta convocada por los sindicatos CIG, CCOO y UGT con motivo de la huelga del sector del metal en A Coruña, lo que hizo que hubiese numerosas personas en la zona en ese momento.

Finalmente, el propietario de la vivienda consiguió recuperar la ventana y la situación quedó controlada sin que ninguna persona resultase herida. No hizo falta la intervención de los Servicios de Emergencias y todos los allí presentes lo celebraron por todo lo alto.