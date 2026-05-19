Un hombre resulta herido tras ser apuñalado en una pelea en A Coruña

Un hombre resultó herido tras ser apuñalado en la pierna este lunes por la tarde en el entorno de Ciudad Escolar de A Coruña. La agresión se produjo a raíz de una pelea entre este hombre y otra persona cerca de la calle Educación.

El incidente tuvo lugar minutos antes de las 20:00 horas.

Tras la trifulca, la víctima resultó herida leve y precisó asistencia sanitaria. Hasta el lugar se desplazaron dos vehículos de la Policía Local, otros dos de la Nacional y también una ambulancia, que atendió al herido y lo trasladó a un centro hospitalario.

Por el momento, no ha presentado denuncia contra el agresor, que fue identificado por los agentes.