Un cascote alcanza a un joven en A Coruña tras la demolición del edificio okupa de la calle Barrera

Estado de la calle Barrera tras finalizar la demolición del antiguo edificio okupa Quincemil

La demolición del antiguo edificio okupa de la calle Barrera, en A Coruña, dejó este martes un incidente después de que un cascote alcanzase a un joven que se encontraba en las inmediaciones.

El suceso se produjo una vez finalizados los trabajos de derribo del inmueble, que se desarrollaron durante las últimas jornadas en pleno centro de la ciudad.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos de A Coruña y agentes de la Policía Local, que revisaron la zona para comprobar que no existían más riesgos ni desprendimientos tras la caída del fragmento.

Por el momento se desconoce el estado de la persona afectada.

Demolición tras un incendio

Cabe recordar que el número 30 de la calle Barrera fue foco de numerosos conflictos en la zona durante meses. Sufrió varios incendios, pero ninguno impidió que varias personas sin hogar lo utilizaran como refugio durante las noches de frío. Sin embargo, en junio del año pasado, las llamas se extendieron con tal rapidez que el fuego afectó a los cimientos del edificio.

El bloque quedó completamente calcinado e, incluso, llegó a perjudicar también a vecinos de la calle San Nicolás con los que compartían paredes. Estos habían tenido que ser desalojados de sus viviendas durante días.

Semanas después al incendio, operarios empezaron a vaciar el edificio con intenciones de demolerlo, pero no fue hasta este mes de mayo cuando arrancaron con el derrumbe.