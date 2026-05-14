El Pleno de A Coruña da luz verde a construir pisos en el Parque del Agra con el rechazo del PP

Los concejales del PSOE y el BNG votan a favor del cambio urbanístico del Parque del Agra en el Pleno. Quincemil

El Parque del Agra, el ámbito sin urbanizar del Agra do Orzán comprendido entre la avenida Peruleiro y las calles Almirante Mourelle, Canceliña y Gregorio Hernández, ocupado en parte por el Observatorio y el Espazo Amizar, podrá tener viviendas y áreas verdes. Será posible gracias a un cambio en el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) aprobado este jueves de forma inicial en el Pleno de A Coruña.

La modificación urbanística, acordada por el Gobierno local y el grupo del BNG, ha recibido la aprobación por mayoría absoluta (14 votos favorables) con el rechazo del PP. Los populares criticaron duramente a los nacionalistas por apoyar una reordenación a la que se habían opuesto hace cuatro años, cuando fue tumbada en el Pleno, y los acusó de "traicionar a los vecinos del barrio".

Habrá viviendas en el Parque del Agra, a las que los vecinos se han opuesto durante años, y zonas verdes en una superficie de 23.000 metros cuadrados, reclamadas por los ciudadanos durante décadas. ¿Cuándo?

Es difícil ser preciso, los cambios en el plan general tienen una tramitación larga y después deberá urbanizarse el ámbito, con mucha roca y desniveles en algunos puntos, para levantar los proyectos inmobiliarios previstos por los promotores propietarios de suelo, entre ellos el empresario Juan Carlos Rodríguez Cebrián en la parcela que ocupaba el antiguo convento de las Adoratrices.

"Racionalidad" y "traición"

La lucha política habitual del PP con el Gobierno local y el BNG se acentuó en el debate de la reordenación del Parque del Agra, con alusiones a mandatos (el de los populares entre 2015 y 2019) en los que el plan general fue aprobado con mayor edificabilidad en este ámbito, o a otros plenos (como en 2020) en los que los nacionalistas se opusieron a la construcción de pisos en la zona.

El portavoz municipal, José Manuel Lage, camina delante del concejal del BNG, Francisco Jorquera, en el Pleno. Quincemil

El portavoz del Ejecutivo socialista, José Manuel Lage, avanzó que "negociará" con el BNG un plan de mejoras en el conjunto del Agra. Avia Veira, concejala nacionalista, reclamó un plan director para el barrio. Miguel Lorenzo, portavoz del PP, cuestionó que el Bloque escuchase las reclamaciones vecinales y lo acusó de "contradicciones".

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