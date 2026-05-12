El estanco de Elviña de A Coruña reparte casi 800.000 euros con un primer premio de La Primitiva

La suerte volvió a sonreír a A Coruña. El estanco de Elviña, la Expendeduría Coruña 66, selló un boleto premiado de primera categoría en el sorteo de La Primitiva, dotado con 789.452,79 euros.

El boleto ganador fue validado en el despacho receptor situado en la calle Picasso número 1 y logró acertar la combinación completa de seis números, lo que le permitió hacerse con uno de los principales premios del sorteo.

Al acertante solo le faltó el número de reintegro para llevarse el bote entero, que ascendía a 6,5 millones de euros. Aun así, la combinación ganadora de las seis cifras dejó un premio de casi 800.000 euros en la ciudad.

El premio corresponde a la primera categoría —seis aciertos— y convierte nuevamente a este punto de venta de Elviña en protagonista de un golpe de suerte millonario.

La noticia ha corrido rápidamente entre vecinos y clientes habituales del establecimiento, que desde primera hora comentaban la posibilidad de que el ganador sea alguien del barrio o un cliente frecuente del despacho receptor coruñés.