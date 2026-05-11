¿Qué significa esta nueva señal que hay en A Coruña? La primera de la ciudad está en A Sardiñeira

BiciCoruña continúa batiendo récords, con más de 1,7 millones de usos en 2025 y cerca de 26.000 usuarios. Ahora, con la remodelación de la avenida de A Sardiñeira, la ronda ciclista suma nuevos kilómetros y, con ello, también mejora la circulación de bicicletas en la zona.

A lo largo de esta avenida completamente renovada se encuentra una señal hasta ahora desconocida para muchos usuarios. Y es que fue incluida recientemente en el reglamento de la DGT, cuya última modificación fue aprobada el año pasado por el Ministerio de Transportes.

Desde entonces, la avenida de A Sardiñeira cuenta con esta nueva señal, la primera de este tipo en la ciudad. Indica que en el tramo señalado termina la zona habilitada para bicicletas y comienza la acera, por lo que es necesario continuar con la bici en la mano o circular por la calzada.

Esto ocurre porque finaliza un tramo de carril bici y empieza la zona peatonal. Son solo unos metros, pero en este punto es obligatorio bajarse de la bicicleta. Se trata de una norma impulsada por la DGT que ha llegado a A Coruña con la nueva reurbanización del tráfico en la zona.

➡️ El pictograma R-422, nuevo en el catálogo de señales viales, indica la obligación para los usuarios de ciclos de desmontar y continuar a pie. Si dicha obligación se limitara a ciertos periodos, se indicaría mediante un panel complementario. #NuevasSeñales pic.twitter.com/9LXkPcMGp6 — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) July 8, 2025

Nuevos accesos a la estación intermodal

Cabe recordar que la avenida de A Sardiñeira ha sido reformada por el Concello de A Coruña con el objetivo de mejorar el acceso a la futura estación intermodal, ya que será por aquí por donde accederán los autobuses y donde se ubicará la entrada principal y el aparcamiento.

Con esta actuación también se han sumado unos 1.200 metros más de carril bici en el último tramo de la reforma, aumentando así el tránsito ciclista en la zona. Precisamente este lunes se abrió al tráfico el vial que conecta la avenida de Arteixo con la avenida de A Sardiñeira, enlazando además tres barrios de A Coruña: A Grela, Vioño y Os Mallos.