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Retenciones en Alfonso Molina, en A Coruña, junto al puente de A Pasaxe tras volcar un vehículo
El accidente se ha registrado en una de las principales vías de acceso a la ciudad, provocando un importante atasco en dirección entrada y afectando al tráfico hacia Oleiros
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Un vehículo ha volcado este jueves en la avenida Alfonso Molina, en sentido entrada a la ciudad de A Coruña, justo después de pasar el puente de A Pasaxe, a media tarde.
El siniestro está generando retenciones en la circulación en dirección a A Coruña y también congestión en el tráfico hacia Oleiros, debido a la reducción de la capacidad de la vía en este punto.
Hasta la zona se han desplazado efectivos de emergencias, y en estos momentos ya se encuentra actuando una ambulancia en el lugar del accidente, mientras se trabaja en la gestión del tráfico y la atención de la incidencia.
Bomberos de A Coruña también se ha trasladado hasta el lugar, con dos dotaciones para colaborar en los trabajos.