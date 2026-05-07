Retenciones en Alfonso Molina, en A Coruña, junto al puente de A Pasaxe tras volcar un vehículo

Un vehículo ha volcado este jueves en la avenida Alfonso Molina, en sentido entrada a la ciudad de A Coruña, justo después de pasar el puente de A Pasaxe, a media tarde.

El siniestro está generando retenciones en la circulación en dirección a A Coruña y también congestión en el tráfico hacia Oleiros, debido a la reducción de la capacidad de la vía en este punto.

Imagen de las retenciones. DGT.

Hasta la zona se han desplazado efectivos de emergencias, y en estos momentos ya se encuentra actuando una ambulancia en el lugar del accidente, mientras se trabaja en la gestión del tráfico y la atención de la incidencia.

Bomberos de A Coruña también se ha trasladado hasta el lugar, con dos dotaciones para colaborar en los trabajos.