Una persona resulta herida al sofocar un incendio en el barrio de Elviña de A Coruña

Un vecino de Elviña ha resultado herido esta mañana al sofocar un incendio que se produjo en su vivienda. El suceso tuvo lugar a primera hora de este lunes, antes de las 07:00 horas, cuando el equipo de bomberos de la ciudad recibió un aviso por acumulación de humo en un edificio de la avenida Salvador de Madariaga, en el barrio de Elviña.

El aviso procedía de un vecino del octavo piso, que indicaba que había humo en el cañón de las escaleras del edificio sin conocer su origen.

Hasta el lugar se desplazaron tres vehículos y una decena de bomberos. Una vez allí, constataron que el incendio se localizaba en el séptimo piso. Los propios inquilinos de la vivienda ya habían logrado sofocar el fuego, pero uno de ellos presentaba quemaduras en una de sus manos.

Por ese motivo, se solicitó la intervención de los servicios sanitarios, que atendieron a la persona herida. Posteriormente, los bomberos hicieron las comprobaciones necesarias para certificar que el incendio estaba completamente sofocado y ventilaron la vivienda.