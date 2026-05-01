Doble escala de cruceros en el puerto de A Coruña este 1 de mayo

El puerto de A Coruña vive este 1 de mayo una jornada de intensa actividad con la llegada simultánea de dos cruceros de gran eslora, el Viking Sky y el Europa 2, que han atracado en distintos muelles de la ciudad y permanecerán durante buena parte del día en aguas coruñesas.

El primero en arribar ha sido el Viking Sky, que ha hecho su entrada a las 07:00 horas procedente de Leixões. El buque, operado por Viking Ocean Cruises Ltd, ha quedado atracado en el muelle de Trasatlánticos y tiene prevista su salida a las 18:00 horas con destino a Honfleur. A bordo viajan 944 pasajeros, que disponen de varias horas para recorrer la ciudad y sus principales puntos turísticos.

Horas más tarde, a las 10:30, ha llegado el Europa 2, de la compañía Hapag-Lloyd, que permanecerá en el puerto hasta las 20:00 horas. En este caso, el crucero ha quedado amarrado en el muelle Calvo Sotelo Sur, con 544 pasajeros a bordo y escala previa también en Leixões, antes de continuar viaje hacia Bilbao.