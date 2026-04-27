Rescatada una mujer tras lesionarse en una cala de Oleiros (A Coruña) de difícil acceso

Una mujer tuvo que ser rescatada este lunes tras sufrir una lesión en un tobillo mientras descendía hacia la cala das Pedregueiras, en la parroquia de Lorbé, en Oleiros. El suceso se produjo en torno a las 13:00 horas y movilizó a un amplio operativo de emergencias.

En el dispositivo participaron los bomberos de Oleiros, sanitarios del 061, Policía Local y Guardia Civil, que acudieron al lugar ante la dificultad de acceso a la zona. Debido a estas complicaciones, fue necesario realizar un porteo de aproximadamente 400 metros a través del monte para poder evacuar a la herida.

Los equipos sanitarios procedieron a inmovilizar el pie de la víctima antes de iniciar el traslado, que se completó con la colaboración de todos los efectivos desplazados hasta la ambulancia. El operativo se prolongó hasta las 14:30 horas.

Hasta el lugar también se desplazaron los hijos de la mujer accidentada, que la acompañaron posteriormente al centro hospitalario, donde fue atendida.