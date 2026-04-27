A Coruña se manifestará el 1 de mayo: estos son los actos convocados

La manifestación de UGT y CCOO del 1 de mayo de 2025. Quincemil.

Como todos los años, el próximo 1 de mayo A Coruña saldrá a la calle para reivindicar los derechos de la clase trabajadora. Los sindicatos han convocado múltiples actos para este día, que este año coincide en viernes, con alusiones a los conflictos bélicos internacionales.

Las movilizaciones se concentrarán durante la mañana en el caso de la ciudad herculina, donde la CIG ha convocado una marcha y UGT y CC.OO. otra.

La CIG pide un SMI más alto y que se congelen las actualizaciones de los alquileres

Así, el primero de estos sindicatos organiza una movilización a las 12:00 horas en la plaza de Vigo. Bajo el lema "contra o imperialismo, paz e soberanía. Na Galiza, traballo digno e dereitos", la central nacionalista recalca la vocación de convertir esta jornada en la defensa de los derechos y de "esixir dos gobernos políticas alternativas e da patronal xustiza social, mais tamén polo respecto a poder exercer a plena soberanía, o dereito de autodeterminación e a capacidade de decidir libremente".

En una rueda de prensa, su secretario general, Paulo Carril, subrayó su posición contra la apuesta por la guerra que hace el capitalismo neoliberal, "o imperialismo dirixido polos Estados Unidos coa subordinación da UE", criticando las órdenes de incremento del gasto militar a los miembros de la OTAN pensadas para "alimentar a maquinaria de agresión aos pobos, que se suman ás coñecidas invasións militares baixo a bandeira de accións humanitarias".

Como ejemplos, citó el genocidio de Palestina a manos de Israel, las amenazas a Groenlandia o las agresiones a Venezuela, Irán y el Líbano o el bloqueo a Cuba.

Además del "no a la guerra" —con una protesta prevista para el 30 de mayo en Vigo—, desde la CIG reclaman que los presupuestos estatales se destinen a hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en lugar de al gasto militar.

Carril recordó que "as grandes compañías enerxéticas e do comercio da alimentación seguen batendo récords de ganancias mentres o acceso á cesta da compra e á vivenda son cada día misión imposíbel de resultado incerto" y, como consecuencia, aumentan el riesgo de pobreza en un contexto de precariedad laboral.

En esta línea, la CIG demanda un plan de choque con un salario mínimo de 1.374,74 euros mensuales, la eliminación del IPREM como indicador de referencia público y que este sea el propio SMI o una renta de inserción laboral y social en lugar del ingreso mínimo vital.

Las reclamaciones pasan también por la prohibición de los desahucios, la congelación de las cláusulas de actualización de los alquileres y de las hipotecas variables y que no se apliquen las subidas de intereses. Asimismo, demandan la puesta a disposición de todas las viviendas de la SAREB y un programa de ayudas conforme a la renta para familias.

Por otra parte, reclama fijar precios máximos de la gasolina y del diésel con referencia a los existentes antes del 28 de febrero.

En esta línea, Carril recalca la necesidad de poner la energía al servicio del pueblo porque "a descarbonización da economía e o desenvolvemento de renovábeis non está sendo xusto nin social nin territorialmente. En Galiza espolian os nosos recursos e pagamos igual de cara a factura eléctrica". Por ello, piden que Galicia sea exportadora de bienes y productos fabricados con su electricidad.

A ello se suma la mejora del transporte público, la gratuidad de los servicios de proximidad de tren y bus y descuentos del 50% en la larga distancia o la intervención en los precios de la alimentación.

UGT y CC.OO. ponen el foco en el acceso a una vivienda digna y la defensa de la democracia

Por su parte, UGT y CC.OO. han convocado la manifestación de manera conjunta. En A Coruña habrá dos ofrendas florales, una en el cementerio civil a las 10:00 horas y otra en la plaza Pablo Iglesias a las 11:00 horas. Su protesta partirá desde la plaza de la Palloza a la plaza de Ourense a las 12:00 horas.

En una rueda de prensa conjunta entre el secretario general de UGT Galicia, Cristóbal Medeiros, y la secretaria general de CC.OO. Galicia, Amelia Pérez, ambas fuerzas presentaron su manifiesto con el lema "Dereitos, non trincheiras. Salarios, vivenda e democracia".

Los dos sindicatos señalan el contexto de inestabilidad y conflictos bélicos en el que va a tener lugar este 1 de mayo.

Así, demandan la paz y el derecho internacional, además de "mellores salarios, acceso a unha vivenda digna, máis democracia e máis e mellor estado de benestar". Las dos centrales sindicales coinciden en señalar preocupación por los "discursos de odio e enfrontamento da extrema dereita a nivel mundial pero tamén neste país".

Como respuesta, piden "máis democracia", poniendo en valor medidas como la regularización de personas inmigrante como un acto de "xustiza, responsabilidade e decencia".

Entre sus demandas está la reducción del tiempo de trabajo, un mejor reparto en un momento en el que "a produtividade está a marcar os seus máximos", un control horario digital y la subida del SMI.

"Hai que traballar pola dignidade e suficiencia dos salarios porque Galicia aínda seguen estando por debaixo da media estatal en moitos sectores, as persoas traballadoras teñen que chegar tranquilas a fin de mes", sostienen, apostando además por el diálogo social. Muestra de ello es la subida del SMIC, la reducción de la temporalidad y la mejora de condiciones laborales.

En esta línea, señalan el "mal chamado absentismo laboral" que recuerdan que no se debe confundir con enfermedades o permisos. "Os dereitos non son absentismo", recuerdan criticando la "criminalización" de las trabajadoras y trabajadores.

Por último, reclaman también un cambio de las políticas de prevención de riesgos laborales y cuidado de la salud y poner en el centro del debate la emergencia climática tras la oleada de incendios del pasado verano.

Con todo ello llaman a la movilización el próximo viernes porque "os dereitos non se regalan, conquístanse".