Gran expectación mediática en A Coruña en la recta final del juicio de la Primitiva millonaria Paula Mahía

La Audiencia Provincial de A Coruña encara este lunes la recta final del juicio de la Primitiva Millonaria. Si todo va según lo previsto, se espera que hoy declaren los dos acusados. El lotero Manuel Reija, así como su hermano Miguel, tendrán oportunidad de contar de nuevo su versión de los hechos.

Pero antes, hoy está previsto que declaren seis testigos comvocados por la defensa de los acusados. Se trata de otros delegados provinciales de la Selae. Sus testimonios ayudará a aclarar cuál era el cargo real de Miguel Reija y si actuó según lo debido en este tipo de casos.

En cuanto terminen, serán los acusados los que presten declaración. Todo dependerá del tiempo que tarden los otros en su intervención. Se espera que ambos mantengan su versión de que el boleto "se lo encontraron".



Solo entonces, este martes, serán las partes las que manifiesten sus conclusione. Los abogados de las dos familias podrán exponer todo lo recabado durante estos días para demostrar que sus clientes son los beneficiarios legítimos de los 4,7 millones.

No obstante, casi todas las pruebas señalan a José Luis Alonso. Este estuvo en Carrefour el día que se selló el boleto. Y en San Agustín el día que se comprobó. Además, la policía ha podido demostrar que las combinaciones que se usaron en el resto de resguardos que compró ese día son los mismos números que él solía jugar.



Manuel Ferreiro, por su parte, cuenta con varias pruebas a su favor. Fue la primera persona que reclamó el premio en la delegación. Sin embargo hay un punto que desmonta todo su relato: dice que lo comprobó en un bar, pero en la terminal del establecimiento no consta que así se hubiera hecho.

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