Rescatados dos menores atrapados en un ascensor en Mesoiro, en A Coruña

Dos menores han tenido que ser rescatados esta tarde tras quedarse atrapados en un ascensor en el barrio de Mesoiro, en la ciudad de A Coruña.

Un aviso recibido a las 18:07 horas de este sábado alertó de que ambos estaban atrapados en el interior de un elevador detenido entre dos plantas en la zona de la carretera homónima.

Hasta el lugar se desplazaron dos vehículos y un total de seis bomberos, tras la llamada de la madre de los menores solicitando ayuda ante la situación.

A su llegada, el servicio técnico del ascensor ya había logrado realizar la apertura, por lo que los menores se encontraban fuera y junto a su madre, en buen estado.