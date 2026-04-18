Arreglar los daños en carreteras de A Coruña por los temporales supuso más de 6,7 millones de euros

El plan de actuación del Gobierno central para reparar los daños provocados por los últimos temporales en la red de carreteras estatales avanza en la provincia de A Coruña con una inversión que supera los 6,7 millones de euros y que beneficia a un total de 24 municipios.

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, ha destacado que este programa de emergencia permite intervenir de forma rápida en las principales vías afectadas, con el objetivo de recuperar la seguridad vial y mejorar el estado del firme en los puntos más deteriorados.

Las actuaciones, impulsadas por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, se centran en la reparación de baches, grietas y tramos dañados en una superficie total de más de 271.000 metros cuadrados, distribuidos en cerca de 600 puntos de intervención a lo largo de la provincia.

Los trabajos, que comenzaron a principios de marzo, se encuentran ya en ejecución en distintos municipios del área de A Coruña, Santiago y Ferrolterra, incluyendo concellos como Arteixo, Culleredo, Cambre, Betanzos, Ordes, Teo o Ferrol, entre otros.

Un plan más amplio

Desde el Gobierno se subraya que esta actuación se enmarca en un plan más amplio de inversión en infraestructuras viarias, que en el conjunto de la provincia asciende a más de 40 millones de euros, y que combina actuaciones ordinarias con intervenciones urgentes tras episodios meteorológicos adversos.

Las obras cuentan con varios equipos técnicos desplegados de forma simultánea para agilizar los trabajos en diferentes puntos, con el objetivo de completar la mayor parte de las actuaciones en un plazo aproximado de tres meses, condicionado por la evolución del tiempo.