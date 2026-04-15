Os Rosales, en A Coruña, alerta del aumento de personas sin hogar: "Es un problema de salubridad" Cedida

Los vecinos y vecinas de Os Rosales y Labañou, en A Coruña, viven desde hace meses preocupados por el aumento de personas sin hogar que duermen al raso en la calle que atribuyen a la crisis de la vivienda. Denuncian la acumulación de basura, situaciones tensas con los residentes y colchones apilados en los portales de los edificios.

"Incluso algunos se cuelan en los portales y duermen en los rellanos", señala a Quincemil Fernando Carrillo López, presidente de la Asociación de Vecinos de Os Rosales. Esta situación no es nueva, pues afirma que se lleva dando desde hace años, pero en los últimos seis meses se ha agravado por "el aumento de personas".

El portavoz vecinal explica que la ubicación de ambos barrios, próximos al centro de Padres Rubinos, lleva a que muchas de estas personas opten por dormir en la zona, en vez de desplazarse hasta otros distritos de la ciudad. "Trasladamos la situación a la concejala de Seguridad. Los de Servicios Sociales se pasan para llevar a algunos a los albergues, pero no siempre quieren ir", dice Carrillo.

En Os Rosales, las calles Manuel Azaña y Simón Bolívar son las que concentran gran parte del problema: "Duermen en los soportales y en las entradas de los negocios. Cuando los dueños llegan por las mañanas para abrir, tienen que despertarlos y esperar a que se muevan para poder acceder". Además, en Manuel Azaña, desde hace unas semanas, se ha producido la ocupación ilegal de la antigua sucursal del Banco Pastor.

"Es un problema de insalubridad", insisten en Os Rosales. Por ello, desde la agrupación vecinal reclaman más medidas por parte del Concello para atender a estas personas: "Hay que darles dignidad a esta gente. Nadie está exento de dormir en la calle algún día".

Desde la asociación de vecinos de Labañou coinciden en que se trata de "unha realidade do barrio" que conocen y que les preocupa, "sobre todo porque é un reflexo da crise da vivenda que estamos atravesando, e acaba no extremo de cada vez máis xente pasar pola situación de ter que durmir na rúa".

"No se puede obligar a nadie a salir de la calle"

Fuentes del Concello da Coruña explican que se trata de una problemática "compleja" y que no existen cifras exactas del número de personas que viven en la calle ni herramientas legales para obligarlas a abandonar esta situación. "Muchas veces detrás de estos casos hay trastornos psiquiátricos o toxicomanías", apuntan.

"El Concello hace seguimiento de esta población y ofrece alternativas, pero no se puede obligar a nadie a salir de la calle si no quiere", añaden. Además, también señalan que llevan a cabo labores de vigilancia.

En el último año el número de personas durmiendo en las calles de A Coruña ha ido en aumento, una realidad que asociaciones como BoaNoiTe, que trabajan dando acompañamiento y comida caliente a estas personas en la ciudad han notado de primera mano. Su presidenta, Sara Alvar, confirmaba a Quincemil hace unos meses un repunte desde principios del verano pasado: "Rondamos las 70 personas, en un momento llegó a haber unas 90, cuando lo habitual era unas 40".

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística recogen que en Galicia hay unas 2.387 personas sin hogar (el 8,36% del total en España), y en A Coruña la falta de acceso a una vivienda asequible obliga a algunas personas a vivir en la calle. Además, las plazas en los albergues son escasas y habitualmente solo se ofrecen estancias durante unos 15 días para facilitar la rotación y que este servicio llegue a más personas.